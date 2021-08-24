المنتخب العراقي يتعادل أمام قيصري سبور التركي

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم أمام فريق قيصري سبور التركي، ايجابياً بهدف في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في ختام معسكره الخارجي في تركيا.

وتقدم قيصري سبور أولاً بالنتيجة في الشوط الأول، قبل أن يسجل مهند علي هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة.

واختتمَ بذلك المنتخب العراقي معسكره في تركيا الذي استمر لعشرة أيام، بعد أن دخل معسكراً تدريبياََ في إسبانيا استمر لثمانية أيام، تحضيراً لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران في التصفيات الآسيوية بداية الشهر المقبل.

وسيعودُ وفد المنتخب مساء اليوم إلى العاصمة بغداد، على أن يغادر يوم السبت إلى كوريا الجنوبية، عبر طائرة خاصة، لخوض مباريات التصفيات أمام المنتخب الكوري الجنوبي في الثاني من الشهر المقبل.