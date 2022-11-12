المنتخب العراقي يتعادل سلبياً مع نظيره الاكوادوري في موقعة مدريد

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-12T19:38:02+0000
المنتخب العراقي يتعادل سلبياً مع نظيره الاكوادوري في موقعة مدريد

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي امام نظيره الاكوادوري سلبيا، من دون اهداف في مباراته الودية الثانية التي جرت في مدينة مدريد الاسبانية مساء اليوم السبت.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني.

وكاد الاكوادور ان يسجل هدفا قاتلاً عبر ركلة جزاء احتسبت للاكوادور في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لكن الحارس جلال حسن ردها ببراعة لينتهي اللقاء على حاله بالتعادل السلبي.

وجرت مباراة منتخب العراق ونظيره الاكرادوري على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي اتلتيكو مدريد ، اليوم السبت بتمام الساعة الثامنة والنصف مساءً .

وغاب عن قائمة المنتخب اليوم اللاعبان أحمد يحيى وأحمد زيرو بسبب تعرضهما للاصابة في مبارة المكسيك التي خسر بها منتخب العراق 0-4 .

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