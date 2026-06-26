المنتخب العراقي يتراجع إلى المركز 63 عالمياً بعد خماسية السنغال

شفق نيوز ـ بغداد

تراجع المنتخب العراقي إلى المركز 63 عالمياً في التصنيف المباشر للمنتخبات، بعد خسارته الثقيلة أمام السنغال بخمسة أهداف دون رد، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب التحديثات المباشرة للتصنيف الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فقد خسر المنتخب العراقي ستة مراكز منذ بداية مشاركته في المونديال، بعدما تلقى ثلاث خسائر في دور المجموعات، كان آخرها أمام السنغال، في نتيجة زادت من تراجع رصيده النقطي وموقعه العالمي.

وعلى الصعيد الآسيوي، هبط المنتخب العراقي إلى المركز السابع، خلف المنتخب السعودي الذي جاء في المركز 58 عالمياً والخامس آسيوياً، والمنتخب القطري الذي حل في المركز 60 عالمياً والسادس آسيوياً.

وفي صدارة التصنيف العالمي، حافظ المنتخب الفرنسي على المركز الأول، يليه المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني، فيما جاء المنتخب الإسباني ثالثاً.

ومن المقرر أن يصدر التحديث الرسمي المقبل من قبل "الفيفا" في 20 تموز 2026.