"اعتذار" خليجي يسبق ودية العراق والكويت

شفق نيوز/ أنهى المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم وحدته التدريبية الثانية يوم الاثنين على ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة، تحضيراً لمواجهة منتخب الكويت بعد غد الاربعاء على ملعب البصرة الدولي.

وشهدت الحصة التدريبية الثانية لأسود الرافدين، بقيادة المدرب ستريشكو كاتانيتش، التركيز على الجوانب التكتيكية، وكيفية إعداد اللاعبين لمواجهة الازرق الكويتي.

وسيخوضُ المنتخب العراقي، يوم غد الثلاثاء، حصته التدريبية الأخيرة على ملعب الفيحاء بتمام الساعة الخامسة مساءً.

في الأثناء، اعتذرت اللجنة الخليجية عن الحضور إلى البصرة للاطلاع على جاهزية المنشات الرياضية لبطولة خليجي 25.

وأرسل الاتحاد الخليجي لكرة القدم كتاب اعتذار إلى الهيئة التطبيعية جاء فيه، "عدم مجيء اللجنة للبصرة بسبب التأخير في وصول التأشيرة لعدد من أعضاء لجنة التفتيش".

كما ركز الكتاب على الخروقات الامنية التي حصلت في العراق، ومسألة إرسال اللجنة مستقبلاً سيكون مرتبطاً بالتقارير الأمنية التي ستقيم الأوضاع في البلد، حسب ما جاء في الكتاب الذي وصل للتطبيعية.

من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في بيان، ان "حدوث خطا فني من الاخوة في الهياة التطبيعية امر وارد جدا بعدم ارسال تاشيرات الدخول بالكامل الى الوفد الخليجي، الامر الذي اخر اجراءات الفحص الخاص بفيروس كورونا والسفر ايضا".

واشار الى ان "الزيارة ستتم من الاشقاء في اللجنة التفتيشية بموعد اخر".

واضاف انه "يعتقد بان ما حصل سيكون درسا مفيدا وحازما في الاجراءات الادارية وهو امر وارد الحدوث على اعلى المستويات في العالم خصوصا"، مبينا "نحن نلمس يقينا ثقة الاشقاء بقدرة العراق والبصرة تحديدا في استضافة خليجي 25 ونقول لهم: مرحبا بكم ننتظركم جميعا في خليجي 25".