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المنتخب العراقي يتجمع في البصرة والانظار تتجه نحو الفيفا

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-15T12:13:02+0000
المنتخب العراقي يتجمع في البصرة والانظار تتجه نحو الفيفا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تحديد موعد ومكان تجمع المنتخب استعدادا للقاء منتخبي الامارات وسوريا ضمن تصفيات كأس العالم.

وقال عضو ادارة الاتحاد فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز،  إن "الاتحاد العراقي حدد العاشر من شهر اذار المقبل موعداً لتجمع المنتخب الوطني في مدينة البصرة (أقصى جنوبي العراق)"، مبيناً أن "يوم السابع عشر من اذار المقبل سيكون موعد اجراء مباراة دولية ودية مع احد المنتخبات على ملعب المدينة الرياضية في البصرة".

وأشار بحر العلوم، إلى أن "هناك بوادر تبشر بخير وصلت من الاتحاد الدولي لاقامة مباراتنا المقبلة امام الامارات يوم 24 من اذار المقبل ضمن تصفيات كاس العالم في البصرة"، مؤكدا ً"اننا بصدد انتظار الاعلان الرسمي من الاتحاد الدولي للموافقة على اقامة اللقاء المرتقب امام الامارات على ملعب البصرة الدولي".

وأوضح أن "مادفعنا لأن يكون التجمع في البصرة، فضلاً عن اقامة المباراة الدولية الودية هناك ايضاً، هو القرار المتوقع الاعلان عنه بنسبة كبيرة من الاتحاد الدولي بعد جهود الاتحاد العراقي لاقامة اللقاء على ارضنا وبين جمهورنا".

وكانت مصادر اعلامية ذكرت، أن الاتحاد الآسيوي أبلغ الشركة الناقلة لمباريات تصفيات كاس العالم بالاستعداد للتوجه الى العراق لنقل مباراة العراق والامارات.

يشار الى ان المنتخب الإماراتي يبدأ تجمعه في السابع عشر من شهر اذار المقبل في الامارات باشراف مدربه الارجنتيني الجديد رودولفو أروابارينا على ان يكون المعسكر لمدة أسبوع قبل مواجهة المنتخب العراقي في الرابع والعشرين من الشهر ذاته .

 

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