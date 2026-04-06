المنتخب العراقي يتجمع في البصرة أواخر آيار استعداداً للمونديال

شفق نيوز- بغداد

أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، بأن المنتخب الوطني سيقيم تجمعه الأول في البصرة أواخر مايو/أيار المقبل، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب سيبدأ معسكره التدريبي في البصرة بعد انتهاء الدوري المقرر يوم 27 من الشهر نفسه، على أن يتوجه بعدها إلى إسبانيا لخوض مباراة ودية في 4 يونيو / حزيران المقبل، مع احتمال مواجهة المنتخب البرتغالي خلال المعسكر ذاته.

وأضاف أن قائمة المنتخب في إسبانيا ستضم اللاعبين المحليين والمحترفين، حيث سيخضعون لفترة إعداد مكثفة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد أن المنتخب سيبدأ مشواره في كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداءً من 11 يونيو/حزيران، بمواجهة منتخب النرويج يوم 17 من الشهر ذاته ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضًا فرنسا والسنغال.

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لتنظيم مباراة ودية ثانية أمام منتخب أفريقي، أو أحد المنتخبات الأفريقية التي تعسكر في إسبانيا، بهدف رفع الجاهزية قبل مواجهة السنغال.

وبيّن أن الدعم الحكومي سيوفر متطلبات إعداد المنتخب، لافتًا إلى أن المشاركة تمثل العودة العراقية إلى كأس العالم بعد 40 عامًا منذ آخر ظهور في المكسيك.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على بوليفيا 2-1 في مباراة الملحق العالمي التي أقيمت في المكسيك.