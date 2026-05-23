المنتخب العراقي يبدأ تدريباته في إسبانيا استعداداً للمواجهات الودية

باشر المنتخب الوطني العراقي، يوم السبت، أولى وحداته التدريبية في إسبانيا تحت إشراف المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، بعد وصول بعثة المنتخب إلى مقر المعسكر التدريبي.

واقتصرت تدريبات اليوم على تمارين خفيفة واستشفائية بسبب الإرهاق الناتج عن السفر الطويل، حيث فضّل الجهاز الفني تخفيف الأحمال البدنية للاعبين عقب الرحلة.

وشهدت الحصة التدريبية حضور عدد من لاعبي المنتخب الوطني من المحترفين والمحليين، على أن يكتمل وصول بقية اللاعبين خلال الأيام المقبلة للالتحاق بالمعسكر في إسبانيا.

ومن المقرر أن تتصاعد وتيرة التدريبات تدريجياً لتصل إلى تدريبات مكثفة، استعداداً للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب أندورا نهاية الشهر الحالي، ضمن تحضيرات منتخب العراق لكرة القدم للاستحقاقات المقبلة.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني العراقي، صباح اليوم السبت، إلى مدينة جيرونا الإسبانية، على متن طائرة خاصة وفرتها الحكومة العراقية، وذلك لإقامة معسكر تدريبي استعداداً للاستحقاقات المقبلة في بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب العراقي مباراتين وديتين، الأولى أمام أندورا في 29 أيار/مايو بمدينة جيرونا، قبل الانتقال إلى مدينة لاكورونيا لملاقاة المنتخب الإسباني في 4 حزيران/يونيو المقبل.

ويأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات العراق لكأس العالم 2026، التي تشهد مشاركة “أسود الرافدين” بعد غياب طويل عن البطولة منذ نسخة 1986.