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المنتخب العراقي يبدأ تدريباته ببغداد وبتروفيتش يعول على التوفيق في تحقيق حلم المونديال

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-17T16:20:54+0000
المنتخب العراقي يبدأ تدريباته ببغداد وبتروفيتش يعول على التوفيق في تحقيق حلم المونديال

شفق نيوز / بدأ المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أولى وحداته التدريبية على أرضية ملعب الشعب الدولي، في العاصمة بغداد، استعداداً لمباراة أوغندا الودية التي ستقام في ملعب المدينة الدولي، يوم 21 كانون الثاني الجاري.

وباشر المنتخب تدريباته بمعسكر مغلق في بغداد، استعدادا لخوض مباراة أوغندا الودية، وستتضح القائمة النهائيّة في 22 من الشهر الحالي، تحضيراً لإكمال مباريات تصفياتِ كأس العالم.

وأكد بتروفيتش، أن "لديه ثقة كبيرة باللاعبين، لكن التأهل إلى كأس العالم يتوقف على التوفيق، ونتائج المنتخبات الأخرى".

وضمت قائمة المنتخب، كلا من (فهد طالب وعلي ياسين وحسن أحمد وأحمد إبراهيم ومناف يونس وميثم جبار ومصطفى ناظم وشيركو كريم وسامح سعيد وحسن رائد ومنتظر محمد جبر ومحمد علي عبود وأحمد فاضل وياسر قاسم وسجاد جاسم وأحمد ياسين وحسين علي وأحمد فرحان وحسن عبد الكريم وعلاء عباس وعلي يوسف.

وأوضح بتروفيتش، أن "مسألة إبعاد بعض اللاعبين بسبب انتهاء صلاحية جوازهم يتحملها اللاعبون، وليس المدير الإداري غيث مهنا، كون اللاعب محترفاً ويجب أن يدقق أوراقه الشخصية" .

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