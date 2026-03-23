مع وصول المحترفين.. المنتخب العراقي يباشر تدريباته في مونتيري

شفق نيوز- مكسيكو

باشر المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، أولى وحداته التدريبية في مدينة مونتيري المكسيكية، عقب وصوله استعداداً لخوض منافسات الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسط التحاق عدد من اللاعبين المحترفين تباعاً بالمعسكر.

وشهدت الحصة التدريبية أجواءً إيجابية وتركيزاً عالياً من قبل اللاعبين والجهاز الفني، في إطار التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام الفائز من منتخبي بوليفيا وسورينام.

وكانت بعثة المنتخب الوطني العراقي وصلت إلى مدينة مونتيري، أمس الأحد، بعد رحلة بدأت من العاصمة بغداد مروراً بالأردن ولشبونة، استعداداً لخوض المواجهة الحاسمة في الملحق العالمي.

ووصل فجر اليوم ثلاثة من محترفي المنتخب إلى مونتيري وهم أمير العماري وميرخاس دوسكي وحسين علي، للالتحاق بالمعسكر التدريبي، على أن يصل في وقت لاحق اليوم كل من كيفن يعقوب وأيمار شير وماركو فرج، فيما يكتمل عقد المحترفين يوم غد الثلاثاء بوصول الثلاثي يوسف الأمين وزيدان إقبال وعلي الحمادي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 31 مارس / آذار في مدينة مونتيري بتوقيت المكسيك، والذي يوافق فجر الأربعاء 1 أبريل / نيسان بتوقيت بغداد.

وتقام مباراة بوليفيا وسورينام يوم الخميس 26 مارس / آذار 2026 في مدينة مونتيري، ضمن نصف نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.