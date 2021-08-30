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المنتخب العراقي يباشر تدريباته في سيئول استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-30T11:47:41+0000
المنتخب العراقي يباشر تدريباته في سيئول استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية

شفق نيوز / باشر المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، تدريباته في العاصمة سيئول، تحضيراً لملاقاة منتخب كوريا الجنوبية في افتتاح التصفيات الآسيوية النهائية للمجموعة الأولى المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن تجرى مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي، يوم الخميس المقبل.

وجاءت فحوصات مسحة كورونا لوفد المنتخب العراقي، جميعها سلبية، قبل أن ينتقل لمقر الإقامة في فندق "مايفيلد" بالعاصمة سيئول.

ووصل اللاعبان أمير العماري، محترف هالمستاد السويدي وفرانس بطرس، محترف هوبرو الدنماركي إلى كوريا الجنوبية، بوقت سابق من اليوم، حيث سيخضعان للحجر الصحي، على أن يلتحقا بوفد المنتخب في فندق الإقامة يوم غد الثلاثاء، وكذلك الدخول في الوحدة التدريبية الثانية للمنتخب العراقي.

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