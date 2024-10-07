المنتخب العراقي يباشر تدريباته في البصرة

شفق نيوز/ باشر المنتخبُ العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، خوضَ أولى وحداته التدريبيّة في المدينةِ الرياضيةِ بالبصرة، تحضيراً لمواجهتي فلسطين في 10 تشرين الأول، وكوريا الجنوبية في 15 تشرين الأول، ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

وحضر تدريبات اليوم رئيسُ الوفد والنائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي، وشارك فيها 23 لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، ريبين سولاقا، مناف يونس، زيد تحسين، سعد ناطق، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، مصطفى سعدون، حسين علي، صفاء هادي، لوكاس شلمون، إبراهيم بايش، علي جاسم، محمد الطائي، أحمد ياسين، مهند علي، لؤي العاني، يوسف أمين، علي فائز، أمين الحموي، أمجد عطوان.

ومن المؤملِ أن يلتحقَ غداً محترفُ كاركوفا البولندي أمير العماري، في وقتٍ مبكرٍ إلى جانبِ زملائه، يتبعه ظهراً التحاق محترف الخور القطري أيمن حسين، الذي من المحتملِ مشاركته في تدريباتِ الغد.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، أكد لاعبُ المنتخب الوطنيّ أحمد يحيى: إنه، "إلى جانبِ زملائه، يركزون بشكلٍ عالٍ من أجل استحصالِ النقاط الثلاث من المواجهةِ المُقبلة أمام منتخبِ فلسطين".

وأشار إلى إنه "بالرغم من تداعياتِ الإصابات التي حدثت موخراً لمجموعةٍ من لاعبي المنتخب مع أنديتهم، لكن جاهزيةَ المُستدعين في القائمةِ جميعهم على مقدرةٍ في تعويضِ المراكز التي سيكون الفريقُ بحاجةٍ إليها، وهناك تفانٍ وحرص كبير من الجميع في تحقيقِ نتيجةٍ طيبةٍ أمام المنتخبِ الفلسطيني".

بينما تحدث الوافدُ الجديدُ إلى المنتخبِ الوطنيّ، محترف اوربرو السويدي لوكاس شليمون، قائلا: "أشعرُ بسعادةٍ غامرةٍ في تواجدي الأول في قائمةِ المنتخب المُستدعاة، خصوصاً أنها جاءت من أرضِ الوطن حيث مسقط الرأس والأجداد، وارتداءُ قميص الوطن حدثٌ لا يمكنُ التعبيرُ عنه بكلماتٍ فقط"، متمنياً أن "يكون التوفيقُ حليفَ الأسود في هذا الاستحقاقِ المهم".