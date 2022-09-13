المنتخب العراقي يباشر تدريباته على ملعب المدينة في بغداد

شفق نيوز/ يباشر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم إجراء أولى وحداته التدريبية يوم غد الأربعاء، في ملعب المدينة الدولي ببغداد استعداداً للمشاركة في بطولة الأردن الدولية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تدريبات المنتخب ستبدأ عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، موضحاً أنه وحسب تعليمات الاتحاد المركزي للعبة، فإن التدريبات ستكون مفتوحةً أمام وسائل الإعلام كافة لمدة نصف ساعة مقسمةً ما بين إجراء المقابلات لمدة 15 دقيقةً قبل انطلاق صفارة التدريبات وما بين التواجد في الوحدة التدريبية لمدة 15 دقيقةً.

كما سيكون إجراء المقابلات على قسمين، الأول للقنوات الفضائية موحدةً، والثاني لوسائل التواصل الاجتماعي موحدةً.

وتنطلق بطولة الأردن الدولية للفترة من 23 لغاية 27 من الشهر الحالي.