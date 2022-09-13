سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المنتخب العراقي يباشر تدريباته على ملعب المدينة في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-13T14:51:51+0000
المنتخب العراقي يباشر تدريباته على ملعب المدينة في بغداد

شفق نيوز/ يباشر المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم إجراء أولى وحداته التدريبية يوم غد الأربعاء، في ملعب المدينة الدولي ببغداد استعداداً للمشاركة في بطولة الأردن الدولية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تدريبات المنتخب ستبدأ عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، موضحاً أنه وحسب تعليمات الاتحاد المركزي للعبة، فإن التدريبات ستكون مفتوحةً أمام وسائل الإعلام كافة لمدة نصف ساعة مقسمةً ما بين إجراء المقابلات لمدة 15 دقيقةً قبل انطلاق صفارة التدريبات وما بين التواجد في الوحدة التدريبية لمدة 15 دقيقةً.

كما سيكون إجراء المقابلات على قسمين، الأول للقنوات الفضائية موحدةً، والثاني  لوسائل التواصل الاجتماعي موحدةً.

 وتنطلق بطولة الأردن الدولية للفترة من 23 لغاية 27 من الشهر الحالي.

related

ثمانية مغتربين في قائمة المنتخب العراقي في بطولة الأردن الدولية 

Date: 2022-09-05 07:16:40
ثمانية مغتربين في قائمة المنتخب العراقي في بطولة الأردن الدولية 

شفق نيوز ترصد مواقف الفرق الجماهيرية من تفريغ لاعبيها لتجمع المنتخب العراقي 

Date: 2022-09-12 07:33:39
شفق نيوز ترصد مواقف الفرق الجماهيرية من تفريغ لاعبيها لتجمع المنتخب العراقي 

رغم تعرضه لـ"ظلم الحكام".. منتخب العراق للمواي تاي يحصد 5 اوسمة عالمية

Date: 2022-06-04 18:02:45
رغم تعرضه لـ"ظلم الحكام".. منتخب العراق للمواي تاي يحصد 5 اوسمة عالمية

إصابة لاعبين من المنتخب العراقي لكرة القدم بكورونا

Date: 2020-11-12 04:45:11
إصابة لاعبين من المنتخب العراقي لكرة القدم بكورونا

منتخب العراق أولا في بطولة العرب بالثلاثي

Date: 2021-06-04 15:19:35
منتخب العراق أولا في بطولة العرب بالثلاثي

حكيم شاكر يحمّل اتحاد الكرة والمدرب الهولندي مسؤولية سوء أداء المنتخب العراقي

Date: 2021-11-20 08:22:54
حكيم شاكر يحمّل اتحاد الكرة والمدرب الهولندي مسؤولية سوء أداء المنتخب العراقي

بعد غياب 8 لاعبين.. هذه قائمة المنتخب العراقي للقاء ايران اليوم

Date: 2022-01-27 05:11:15
بعد غياب 8 لاعبين.. هذه قائمة المنتخب العراقي للقاء ايران اليوم

قادمان من بريطانيا.. زيدان والحمادي يلتحقان بالمنتخب العراقي في طهران

Date: 2022-01-25 14:15:16
قادمان من بريطانيا.. زيدان والحمادي يلتحقان بالمنتخب العراقي في طهران