المنتخب العراقي يباشر تدريباته استعداداً لمواجهة سوريا (صور)

شفق نيوز/ باشرَ المنتخبُ الوطنيّ لكرةِ القدم، عصر يوم الاثنين، أولى وحداته التدريبيّة التي احتضنها ملعب حمد الكبير الخاص بالنادي العربي في الدوحة تحضيراً لمواجهةِ منتخب سوريا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 التي ستقامُ في ملعب الغرافة مساء الخميس المقبل في تمامِ الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

وانخرطَ في تدريباتِ المنتخب جميعُ اللاعبين باستثناء اللاعبين (علي الحمادي، مهند جعاز، أمير العماري، جيلوان حمد) المؤمل وصولهم اليوم للالتحاق ببعثةِ المنتخبِ الوطني في مقر إقامته في الدوحة.

وقالَ المدربُ المساعد للمنتخب الوطني، رحيم حميد، وفق بيان لاتحاد الكرة ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاستعدادات بدأت منذ يوم أمس من خلال التدرب في قاعةِ الحديد من أجل إعادةِ النشاط والوضع البدني، خصوصاً أن أغلب اللاعبين قد خاضوا مبارياتَ الدوريّ مع أنديتهم، ومع وصول بعض المحترفين بلغ عدد اللاعبين في تدريبات اليوم 23 لاعباً، ونتأمل انضمامَ البقية ليكتمل العدد الكلي.

وأضافَ، "وفيما يتعلقُ بتدريبات اليوم فقد حرصَ الجهازُ الفني على التركيز على الجوانب التكتيكية وكيفية الاستعداد لمباراة سوريا كون المنافس من المنتخبات المهمة والقوية حتى إن خسر مباراته الأخيرة أمام لبنان، لذلك علينا احترامُ الفريق السوري وتقديم أفضل ما يمكن من أجل العودة للمنافسة".

وعبّر رئيسُ الوفد، يونس محمود، عن ارتياحه مع أول وحدة تدريبية للمنتخب الوطني، مشيراً الى: انها كانت إيجابيةً جداً بالنسبة للاعبين والملاك التدريبي، حيث طغى عليها الحماسُ مع وجود لاعبي المنتخب الأولمبيّ الذين أضافوا نكهةً خاصةً زادت من المنافسة بين اللاعبين.

وأضاف ان الانضباط في أعلى مستوياته، ونأمل أن ينعكس هذا الحرص والتفاني في المواجهتين المقبلتين أمام سوريا وكوريا الجنوبية.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، فقد شهدَ اليوم اجتماعات متفرقة مغلقة ما بين الجهاز الفني ومشرف الفريق والمدير الإداري، وتم خلالها مناقشةُ الأمور المتعلقةِ بوضع الفريقِ بغية وضعه في المسار الصحيح للمباراتين المقبلتين.