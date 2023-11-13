المنتخب العراقي يباشر بأول وحدة تدريبية استعداداً لمواجهة إندونيسيا

شفق نيوز/ باشر المنتخب الوطني العراقي، مساء اليوم الاثنين، أولى تدريباته التي احتضنتها ملاعب المدينة الرياضية في البصرة استعداداً لمواجهةِ منتخب إندونيسيا مساء يوم الخميس المقبل ضمن التصفياتِ المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشارك في تدريباتِ اليوم، (20) لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عدنان، فرانس ضياء ، حسين علي حيدر ، مصطفى سعدون، أحمد يحيى ، أمجد عطوان ، أسامة رشيد، أحمد علي ، بشار رسن ، علي جاسم ، إبراهيم بايش، أيمن حسين، علي الحمادي ، يوسف أمين، مهند علي، حسن عبد الكريم ومصطفى ناظم .

وشهدت قائمة المنتخب تطوراتٍ عاجلةٍ، بإضافةِ اللاعبين مصطفى ناظم وحسين علي جاسم إلى قائمةِ المنتخب الوطني، وذلك بعد تأكدِ غياب محترف ساندرفيورد النرويجي دانيلو السعد بسببِ عدم تماثله للشفاءِ بشكلٍ كاملٍ، حيث يشعر اللاعب بإصابةٍ طفيفةٍ تعرض لها سابقا، وإن فترة التوقف الدولي ستكون فرصةً له لاستعادةِ جاهزيته والشفاء التام.

كما أوضحت الفحوصات التي أجراها محترف أبها السعودي سعد ناطق إلى تعرضه لإصابةٍ على مستوى العضلةِ الضامة خلال مباراته الأخيرة في الدوري السعودي، وحسب تقرير الجهاز الطبي الذي جمعه اجتماعٌ مع الجهاز الفني للمنتخبِ الوطني فضل من خلاله استبعاد سعد ناطق في المباراةِ الاولى ضد إندونيسيا، ومنحه فرصةً للشفاء خلال الأيام المقبلة لمعرفةِ مدى جاهزيته لمواجهةِ فيتنام في 21/11.

والتحق صباح اليوم مع وفدِ المنتخب الوطني في البصرة التونسيان الدكتور مختار شعبان والمعالج إبراهيم بو بكر، لينضما إلى الجهازِ الطبي الخاص بالمنتخب الوطني، وبالتعاونِ مع مستشفى الطب الرياضي اسبيتار في قطر.

وتقرر أن يرتدي المنتخب في مواجهةِ منتخب إندونيسيا الطقم الأبيض الكامل، بينما يرتدي المنتخب الإندونيسي الطقم الأحمر الكامل، وسيقود المباراة طاقم تحكيم إماراتي، وسيحتضنها ملعب البصرة الدولي مساء الخميس المقبل في الساعة 17:45 .

ويخوض المنتخب الوطني العراقي غداً الثلاثاء وحدتين تدريبيتين في ملاعبِ المدينة الرياضية في البصرة، الأولى صباحية عند الساعة 11:00، وستكون مفتوحةً لوسائلِ الإعلام في أول (15) دقيقةً منها، بينما ستكون التدريبات المسائية في الساعةِ السادسة والنصف 18:00 (مغلقةً).

ومن المؤملِ أن تكتمل غداً صفوف المنتخب الوطني بوصول بقية اللاعبين المحترفين، وهم كل من ريبين سولاقا (بروما بويكرنا السويدي) وأمير العماري (هالمستاد السويدي) وميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي)، مع التحاقِ حسين علي جاسم الذي وصل إلى البصرة بعد نهايةِ تدريبات المنتخب الوطني اليوم.

وأوضح المدير الإداري للمنتخبِ الوطني مهدي كريم: إن هناك مرونةً في تهيئةِ وتحضير اللاعبين في استدعائهم في الحالاتِ الطارئة، خصوصاً أن القائمة الأولية ضمت خمسين لاعباً تم إرسال جميع أسمائهم حتى في موضوع استحصال تأشيرة فيتنام لكي تكون هناك انسيابيةٌ مرنةٌ مع أي لاعبٍ يطلبه الجهاز الفني في حالةِ حدوثِ أي أمرٍ طارئ كالذي حدث اليوم بشكلٍ مفاجئ حول تعذرِ التحاقِ دانيلو السعد وغياب سعد ناطق عن مواجهةِ إندونيسيا .