المنتخب العراقي.. ناطق بديلاً لبطرس في قائمة كاساس

شفق نيوز/ وجه مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، الدعوة لمدافع القوة الجوية "سعد ناطق" ليكون ضمن الخيارات النهائية للقائمة المُستدعاة لمباراتي إندونيسيا وفيتنام المقبلتين ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم.

وجاءت الدعوةُ، وفق بيان صدر عن اتحاد الكرة العراقي، ورد الى وكالة شفق نيوز، بعد تأكد غياب محترف بورت التايلندي فرانس ضياء بطرس بعد تعرضه لإصابةٍ أثناء مشاركته في آخر مباراةٍ لفريقه ضمن مباريات الدوري التايلندي والذي سيكون بحاجةٍ إلى الراحة التامة قبل عودته مرةً أخرى للملاعب.

ومن المؤمل أن يغادر وفدُ المنتخب العراقي مطلع الشهر المقبل نحو جاكارتا تحضيرًا لمواجهة منتخب إندونيسيا في السادس من الشهر نفسه قبل عودته إلى البصرة لمواجهة فيتنام في اختتام جولة التصفيات في 11/6.