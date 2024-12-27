المنتخب العراقي مهدد بثلاثة غيابات مهمة قبل لقاء الحسم مع السعودية

شفق نيوز/ كشف مصدر في وفد منتخب العراق لكرة القدم، يوم الجمعة، عن الموقف الطبي للاعبين قبل المباراة الحاسمة أمام نظيره السعودي يوم غد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المدافع ريبين سولاقا غاب عن تمارين اليوم بسبب وعكة صحية حيث يعاني من ارتفاع درجة حرارته، ومن المحتمل أن يغيب عن اللقاء وقرار مشاركته أمام السعودية سيكون وفق تقرير الجهاز الطبي، وسيتضح موقفه غداً.

وأضاف أن لاعب وسط المنتخب زيدان إقبال يعاني من وعكة صحية منذ وصوله للكويت لكنه قادر على اللعب وشارك في التمارين الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن مدافع المنتخب مهند جعاز لن يشارك بسبب الإصابة وقد أعلن الاتحاد العراقي عن ذلك سابقاً.

ويواجه منتخب العراق نظيره السعودي بمباراة مصيرية غداً السبت في الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، في ملعب جابر الأحمد الدولي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة لمنافسات كأس خليجي 26.