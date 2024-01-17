المنتخب العراقي.. منتظر ماجد يعدل عن قرار المغادرة ويقرر البقاء

شفق نيوز/ أكد مصدر في اتحاد الكرة العراقي، مساء الأربعاء، أن جلسة جمعت "قبل قليل" مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس باللاعب "منتظر ماجد" للاستماع لوجهة نظره، لافتا إلى أن كاساس قد تفهم موقف اللاعب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان منتظر قرر البقاء مع المنتخب الوطني وتكملة مشواره مع الفريق العراقي ببطولة اسيا الجارية في قطر .

واوضح، ان رؤية الاتحاد والجهاز الفني إزاء منتظر بأنه لاعب عراقي لا يمكن التفريط بخدماته حاله حال لاعبي المنتخب الآخرين وقد يحدث خلل او سوء فهم وربما يتدخل الجانب النفسي لدى أي لاعب وتحل بالحوار المثالي.

وفي وقت سابق عصر اليوم، قرر اللاعب منتظر ماجد، مغادرة وفد المنتخب عائداً إلى محل إقامته في أوروبا بعد أن رفض المدرب كاساس طلب عائلته إشراك ابنهم أساسياً في مباراة المنتخب العراقي امام نظيره الياباني المقررة الجمعة.