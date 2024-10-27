المنتخب العراقي للناشئين يخسر أمام أوزبكستان

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للناشئين أمام نظيره الأوزبكستاني بنتيجة 0-1، في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا دون 17 عاماً 2025.

وجرت المباراة اليوم الأحد في ملعب جامعة (فو جين) بالعاصمة تايبيه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب نور أوزبك من تسجيل هدف الفوز لأوزبكستان في الدقيقة 60.

وكانت هذه المواجهة حاسمة لتحديد المتصدر، حيث كان كلا الفريقين قد جمعا 6 نقاط من انتصارين، لكن منتخب العراق كان يتفوق بفارق الأهداف.

وبعد فوز أوزبكستان، تصدرت المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء العراق في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.