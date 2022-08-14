المنتخب العراقي للمواي تاي يواصل انتصاراته لليوم الثالث في بطولة العالم للشباب بماليزيا

شفق نيوز/ لليوم الثالث على التوالي، يتفوق لاعبو العراق بالمواي تاي في بطولة العالم للشباب المقامة فعالياتها في ماليزيا.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي احمد زكي لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب العراق للشباب يحقق نتائج جيدة في بطولة العالم الجارية في ماليزيا لليوم الثالث على التوالي واسفرت نزالات اليوم عن فوز اللاعب حسين كامل على اللاعب الإيراني حميد رضا بوزن 71 كغم ، وفوز اللاعب عباس عبد الحسن على اللاعب البلجيكي بوزن 63.5 كغم، وفوز اللاعب علي محمود على اللاعب الهندي بارثا بارتيم بوزن 34 كغم".

وأسفرت المواجهات أيضا عن خسارة اللاعب العراقي كاربين كمال مع اللاعب التركي عمر كافجين بوزن 57 كغم.