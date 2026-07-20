المنتخب العراقي للكرة الطائرة ينافس على البرونزية في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

توقفت مسيرة المنتخب العراقي للكرة الطائرة في بطولة غرب آسيا عند الدور نصف النهائي، مساء اليوم الاثنين، عقب خسارته أمام المنتخب القطري بثلاثة أشواط دون مقابل.

وسيلاقي منتخب العراق الخاسر من لقاء عمان والكويت لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ورغم الأداء القتالي والمحاولات التي قدمها لاعبو المنتخب العراقي خلال مجريات اللقاء، نجح المنتخب القطري في فرض أفضليته وحسم المواجهة لصالحه، ليحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبنا سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث، واضعاً نصب عينيه إنهاء مشاركته في البطولة بالصعود إلى منصة التتويج وحصد الميدالية البرونزية".

وأضاف أن "منتخبنا قدم مستوى مشرف اليوم أمام بطل النسخة السابقة منتخب قطر وكان نداً قوياً لكنه لم يوفق في تحقيق الفوز"، مبيناً أن نتائج الأشواط كانت لقطر 25-18، و25-16، و29-27.

وجمع المنتخب العراقي ست نقاط من مبارياته الثلاث في دور المجموعات، بعدما فاز على السعودية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وتغلب على لبنان بثلاثة أشواط دون مقابل، قبل أن يخسر أمام منتخب عُمان بثلاثة أشواط نظيفة، ليحل وصيفاً للمجموعة الثانية ويضرب موعداً مع متصدر المجموعة الأولى، المنتخب القطري الذي خسر مواجهته معه اليوم.

وكان المنتخب العراقي قد تعثر أول أمس السبت، أمام منتخب سلطنة عُمان، مستضيف البطولة ضمن منافسات المجموعة الثانية، إذ خسر بثلاثة أشواط دون مقابل.

وضمن المنتخب العراقي تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على منتخبي السعودية ولبنان.

ولعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات سلطنة عُمان (البلد المستضيف)، ولبنان، والسعودية.