المنتخب العراقي للكرة الطائرة يحقق فوزاً صعباً على نظيره الكويتي

شفق نيوز- بغداد

فاز المنتخب العراقي للناشئية للكرة الطائرة، يوم الأربعاء، على نظيره الكويتي في ثالث مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية السابعة عشر الجاري أحداثها في العاصمة الأردنية عمّان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن المنتخب العراقي فاز بصعوبة على نظيره الكويتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة حتى تحسم لمصلحة منتخب العراق.

وبهذا الفوز رفع منتخب ناشئة العراق رصيده إلى انتصارين في المركز الثاني ليواجه في دور الربع نهائي المنتخب الليبي ثالث المجموعة الأولى.

وجرت المباراة في صالة قصر الرياضة في العاصمة الأردنية عمان.

ويلعب المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وفلسطين والكويت.

‏وحقق منتخب ناشئة العراق فوزاً مستحقاً، يوم أمس الثلاثاء، على نظيره الفلسطيني بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة أشواط اللقاء كالاتي 21-25، 24-26، 15-25.

وكان المنتخب العراقي للكرة الطائرة فئة الناشئين، قد خسر الاثنين الماضي، أمام نظيره البحريني في أولى مواجهاته بالبطولة العربية.