المنتخب العراقي للقوس والسهم البارالمبي يشارك في بطولة آسيا بتايلاند

شفق نيوز - بغداد

يشارك المنتخب العراقي للقوس والسهم البارالمبي في بطولة آسيا المقررة اقامتها في تايلاند شهر آذار/مارس المقبل.

وقالت كوثر حسين رئيس اتحاد القوس والسهم البارالمبي لوكالة شفق نيوز، ان "اتحادنا سيشارك في بطولة آسيا المقررة إقامتها في تايلند للفترة من 29 من شهر آذار/مارس ولغاية 4 نيسان/أبريل المقبل.

وأضافت أن، البطولة تُعد مؤهلة لاسياد اسيا المقررة في تشرين الاول/أكتوبر من هذا العام، والتي تعد هي من اهم واقوى مشاركات القارة لهذا العام.

واشارت الى انه تم اختيار ثلاثة لاعبين ولاعبة لتمثيل العراق في البطولة الاسيوية المقبلة.

ونوهت حسين الى ان المنتخب دخل في معسكر تدريبي في محافظة ذي قار، مبينة أن التدريبات تستمر لغاية انطلاق البطولة.

وتابعت رئيس الاتحاد بالقول، إن سبب عدم اقامة معسكرات خارجية هو بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به الاتحاد.