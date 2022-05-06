المنتخب العراقي للصم ينعش اماله بعد فوز مستحق على نظيره المالي

شفق نيوز/ أنعش المنتخب العراقي للصم والبكم لكرة القدم، آماله بالبقاء ضمن دائرة المنافسة لحجز تذكرة العبور للدور المقبل.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد لوكالة شفق نيوز؛ ان "منتخبنا للصم حقق منتخبنا الانتصار على المنتخب المالي بعد أن قدم مستوى مميزاً خلال اللقاء، بأربعة أهداف لثلاثة مما انعش آماله للبقاء ضمن دائرة التنافس والتاهل للمرحلة المقبلة".

وكانت قرعة بطولة العالم لكرة القدم لفئة الصم، أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات أمريكا ومالي وتركيا وألمانيا.

وكان الفريق العراقي قد خسر مباراته أمام أمريكا بنتيجة 4-1.