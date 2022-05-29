المنتخب العراقي للصالات يصل الكويت للمشاركة ببطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ وصلت، بعثةُ منتخب العراق لكرةِ الصالات، يوم الأحد، إلى دولةِ الكويت من أجل المشاركةِ في بطولةِ غرب آسيا التي من المُقرر انطلاقها في الرابع من الشهر المقبل.

وفور وصوله توجه الوفد إلى مقرِ إقامته في فندقِ كراون بلازا الواقع في قلبِ العاصمة.

ووقعَ المنتخب في المجموعةِ الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات (الكويت والسعودية وفلسطين).

ويستهلُ المنتخب مبارياته في البطولةِ بلقاءِ المنتخب الكويتي صاحب الأرض والجمهور يوم السبت المقبل، بعدها يلتقي المنتخبَ الفلسطيني، ويختتم مواجهاته في المجموعةِ الأولى أمام المنتخبِ السعودي، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور نصف النهائي.

ويسعى الجهازُ الفني إلى الخروجِ بفائدةٍ تامةٍ من هذه البطولة التي تعدٌُ تحضيراً مثالياً لنهائياتِ كأس آسيا عندما يواجه منتخباتٍ عربية هي الأخرى تأهلت إلى النهائياتِ الآسيوية.

وأكد مدربُ المنتخب الوطني لكرةِ الصالات، ناظم الشريعة، أن "مشاركة منتخب العراق في هذه البطولة تعدّ خطوةً مهمةً ومحوريةً، لغرض اطلاعِ الجهاز الفني عن كثبٍ على مستويات اللاعبين الجدد الذين تمت إضافتهم مؤخراً إلى القائمةِ الوطنيّة.

وأضافَ: نسعى إلى الخروجِ منها بفوائد فنية وبدنية تزيد من خبرةِ الجهاز الفني واللاعبين".

وأشارَ إلى إن "الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم داعمٌ للمنهاج التدريبيّ الذي وضعناه، بغية الوصولِ بالمُنتخب إلى نهائياتِ كأس العالم".

واختتمَ مدرب المنتخب لكرةِ الصالات حديثه بالقول، أنه "جادٌ في بناءِ منتخبٍ سيكون نداً لكبار منتخباتِ آسيا في المستقبلِ القريب".