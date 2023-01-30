المنتخب العراقي للصالات يخوض أولى حصصه التدريبية في معسكره الداخلي ببغداد (صور)

شفق نيوز/ خاضَ المنتخب العراقي لكرة الصالات أولى حصصه التدريبيّة في المعسكر الداخلي، وذلك في قاعةِ نادي الأعظميّة المغلقة بالعاصمةِ بغداد، بحضور أغلب اللاعبين الذي تم استدعاؤهم من قبل الجهاز الفني.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المدير الفني للمنتخبِ محمد ناظم الشريعة أشرف على التدريبات، فضلاً عن مساعديه حميد رضا شانديزي وحسين عبد علي، ومدرب الحراس ميشيل يوخنا بطرس، ومدرب اللياقة وهاب محمد رحيم.

وبدأ المرانُ بمحاضرةٍ من قبل نائب رئيس اللجنة زياد شامل، رحبَ فيها باللاعبين، ناقلاً تحيات رئيس ونائبي وأعضاء الاتحاد العراقيّ لكرة القدم لهم، مشدداً على ضرورةِ التركيز في الوحدات التدريبيّة، وتطبيق الواجبات المنوطة لهم من قبل الجهاز الفني.

وأكد أن اللعب في المنتخبِ وتمثيل العراق في الاستحقاقاتِ المقبلة هو شرفٌ كبير لأي لاعب، وفرصة يجب على الجميع استثمارها وعدم التفريط بها.

بعد ذلك بدأت الوحدةُ التدريبيّة التي هدفت إلى إجراء تمارين المطاولة والإحماء، ومن ثم إقامة عددٍ من التمارين المتنوعة لرفع مستوى اللياقة البدنيّة والفنية وزيادة الانسجام بين اللاعبين.

من جانبه، قال مساعد مدرب المنتخب حسين عبد علي: إن التجمع الحالي سيشهد خوضَ المنتخب وحدتين صباحية ومسائية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني اختار اللاعبين البارزين في الدوري العراقي الذين أغلبهم من الشباب إلى جانب تواجد بعض اللاعبين الخبرة.

وأجمع اللاعبان "علي إياد ومسلم كاظم موات" على أنهما سعيدان بتواجدهما ضمن القائمة الوطنيّة، مؤكدين على ضرورةِ تمسكهما مع زملائهم اللاعبين بهذه الفرصة التي منحها لهم الجهاز الفني، بغية تمثيل العراق في البطولاتِ العربية والقارية وتحقيق النتائج الطيبة التي تعضد المستوى العالي الذي ظهر به المنتخب العراقي لكرة الصالات في المشاركاتِ السابقة، وفقا للبيان.