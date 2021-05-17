المنتخب العراقي للصالات يخسر أمام فيتنام ودياً

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة الصالات، أمام نظيره الفيتنامي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم الاثنين على قاعة خورفكان ضمن استعدادات المنتخبين للملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم.

وظهر المنتخب العراقي بصورة أفضل عما كان عليه في التجربة الأولى أمام المنتخب الاماراتي، حيث حرصَ المدرب هيثم بعيوي على اللعب بتشكيلة مغايرة ضمت خمسة لاعبين لم يشاركوا في المباراة الأولى من أجل الوقوف على مستويات جميع اللاعبين.

وقدمَ المنتخب العراقي أداءً جيداً وتفوق فنيا وبدنيا على منافسه، في المقابل استخدم المنتخب الفيتنامي أسلوب الضغط في اللعب ونقل الكرات السريعة.

وتقدمَ بالنتيجة في منتصف الشوط الأول، بعدها احرز منتخب فيتنام هدف التعادل، لينتهي النصف الأول من المباراة بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني افتقد المنتخب العراقي إلى التركيز في التعامل مع الكرات السانحة التي توفرت للاعبين أمام المرمى الفيتنامي التي لو استغلت لكانت كفيلة بالخروج بغلة كثيرة من الأهداف، ليستثمر المنتخب الفيتنامي فرصةً ويخطف الهدف الثاني الذي انتهت به المباراة بخسارة منتخبنا بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيواصلُ المنتخب العراقي تدريباته اليومية على صالة نادي خورفكان الرياضي، استعداداً لمواجهتي منتخب تايلند في العشرين والخامس والعشرين من شهر أيار الحالي.