المنتخب العراقي للصالات يتغلب على النجمة اللبناني استعداداً لتصفيات كأس آسيا

شفق نيوز- بغداد

حقق المنتخب العراقي لكرة الصالات فوزاً مهماً، على نادي النجمة اللبناني بنتيجة 5-1 في لقاء وديّ، مساء الأحد، على قاعة نادي الصداقة ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء هذا الفوز في إطار تحضيرات المنتخب العراقي لخوض تصفيات كأس آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إذ يسعى الجهاز الفني إلى رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً من خلال مبارياتٍ قويةٍ، واحتكاكٍ مباشرٍ مع فرقٍ تمتلك خبرةً عالية، بحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

ويُعد نادي النجمة من أبرز الأندية اللبنانية، ويضم في صفوفه ثمانية لاعبين من المنتخب اللبناني الأول المتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، مما أضفى طابعاً تنافسياً عالي المستوى على المباراة التي قدّم من خلالها لاعبو المنتخب العراقي أداءً مميزاً، وتكتيكاً منظماً عكس مدى التحضير الجاد.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب العراقي تدريباته ومبارياته الودية خلال المعسكر الحالي، قبل التوجه إلى السعودية لخوض التصفيات الآسيوية بطموحاتٍ كبيرةٍ في التأهل إلى النهائيات.