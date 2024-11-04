المنتخب العراقي للشباب يواجه أوزبكستان ودياً

شفق نيوز/ أعلن المديرُ الإداريّ لمنتخبِ الشباب "نديم كريم" قائمةً بأسماء (26) لاعباً اختارهم الملاكُ التدريبيّ للمنتخب لمواجهةِ نظيره الأوزبكي تجريبياً في العاصمة طشقند يومي 15 و18 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي تحضيراً لنهائياتِ كأس آسيا في الصين شهر شباط / فبراير من العام المقبل.

وسيغادر وفدُ منتخب الشباب إلى طشقند لمواجهةِ نظيره الأوزبكي في العاشر من الشهر الحالي ليدخل معسكراً تدريبياً يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين.

وضمت القائمةُ، التي اختارها الملاكُ التدريبيّ بقيادة المدرب عماد محمد، كلاً من: وسام علي وليث ساجد ورضا محمد فرحان وسجاد محمد نامق وآدم طالب ومحمد غالب، وموسى علاء وعباس عدنان ومسلم موسى وحسين فاهم، وحسن عماد وياسر وسام وأموري فيصل، وعلي مخلد وأمير فياض وليث ضياء ويوسف قاسم، وسيداد حاجي وكرار جعفر وأحمد جاسم ومصطفى نواف، واريز خوشناو وأيمن لؤي وعلي أكبر طاهر ومصطفى قابيل وحيدر حمد.