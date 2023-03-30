المنتخب العراقي للشباب يستأنف التدريبات ويُحضّر لمواجهات ودية تمهيداً لكأس العالم

شفق نيوز/ أعلن الجهاز الفني للمنتخب العراقي للشباب، يوم الخميس، تحديد مطلع شهر نيسان/أبريل المقبل موعدا لاستئناف تدريبات المنتخب.

وقال مدرب المنتخب عماد محمد لوكالة شفق نيوز، إن الفريق سيعاود تدريباته في الأول من شهر ايار المقبل وسيكون التجمع في بغداد استعدادا لبطولة العالم 2023.

وأضاف أنه، كان يترقب إجراء القرعة في إندونيسيا البلد المنظم الذي سُحبت منه البطولة بعد امتناعه إدخال منتخب الكيان الصهيوني لأرضه ، لافتاً إلى أن، القرار الأخير أربك حساباتنا كونه سيؤخر القرعة وربما موعد انطلاق البطولة ايضا.

كما اشار محمد الى أن، الكادر التدريبي ينظر إلى المنتخبات التي ستقع ضمن مجموعة المنتخب ليتم على ضوء ذلك التنسيق مع منتخبات مقاربة لاسلوبها لإقامة مباريات ودية معها.

ومضى بالقول: إنه مقتنع جدا ومتفائل بلاعبيه و بمشاركتهم المقبلة في المونديال، ولاسيما بعد وصولهم للاستقرار العام وظهورهم بشكل ملفت في بطولة آسيا الاخيرة وتقديمهم اداءً مميزا في البطولة.

وكان المنتخب العراقي للشباب بلغ كأس العالم 2023 بعد حصوله على المركز الثاني في نهائيات آسيا الاخيرة التي جرت في اوزبكستان.