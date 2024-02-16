المنتخب العراقي للسلة يصل لبنان لخوض منافسات بطولة كأس بيروت

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الجمعة، وصول بعثته إلى لبنان لخوض منافسات بطولة كأس بيروت، مشيراً إلى أن المنتخب العراقي سيفتتح المنافسات بمواجهة نظيره اللبناني.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عقد المنتخبات المشاركة في كأس بيروت اكتمل بوصول بعثة المنتخب العراقي والتي توجهت إلى فندق (بيل أزور) وهو مكان إقامة البعثات المشاركة في البطولة، التي تنطلق غداً السبت 17 شباط/ فبراير الجاري وتستمر إلى 20 منه، على ملعب نادي غزير، بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وبتنظيم من شركة غلوبال أكتيف سبورتس".

وبيّن أن "المنتخب العراقي سيخوض المباراة الافتتاحية السبت بمواجهة نظيره اللبناني، تليها مباراة سوريا وفلسطين، على أن تتابع البطولة يوم الأحد بلقاء لبنان وفلسطين، فيما يلعب بعدها منتخبا العراق وسوريا، وتختتم يوم الثلاثاء في 20 شباط/ فبراير حيث يلعب العراق وفلسطين في الساعة 15:30، فيما يلعب لبنان وسوريا في الساعة 17:45".

وأشار إلى أن مباريات البطولة ستكون منقولة مباشرة عبر شاشة قناة "MTV"، الناقل الرسمي للبطولة.