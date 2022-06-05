المنتخب العراقي للدراجات يحصد وساماً ذهبياً ببطولة دولية في إيران

شفق نيوز/ حقق لاعب المنتخب العراقي للدراجات لفئة الشباب وهبي سليمان، يوم الاحد، المركز الاول في سباق 70 كم دوران في سباق الجائزة الكبرى التي اختتمت في ايران.

وقال ساجد سليم المنسق الاعلامي لاتحاد الدراجات العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب سليمان توج اولا وحصد الوسام الذهبي بسباق 70 كم"، مضيفاً ان "اللاعب علي عبد الخضر حقق المركز الرابع، فيما حقق اللاعب عبد الله عبد الخضر المركز السابع بينما جاء احمد عبد الخضر عاشراً في فئة المتقدمين ".

واشار الى ان "البطولة اقيمت في مدن اراس وطهران ومازندران وشارك العراق بدراجات متواضعة مما ادى لانسحاب لاعب المنتخب نوزاد مصطفى من السباق الذي كاد يحصل على احد الاوسمة ، وذلك اثر عطل في دراجته قبل 3 دوارت من نهاية السباق.