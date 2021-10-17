المنتخب العراقي للتنس يشارك للمرة 23 في بطولة كأس ديفيز العالمية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتنس، يوم الاحد، ان المنتخب الوطني للعبة سيشارك للمرة الـ23 في بطولة كأس ديفيز العالمية المقررة انطلاقها يوم غد الاثنين في البحرين.

وقال رئيس الاتحاد رياض مهدي، لوكالة شفق نيوز، ان "البطولة ستقام على ملاعب التنس للاتحاد البحريني في مدينة عيسى الرياضية بمشاركة 14 منتخباً".

واضاف ان "المنتخب العراقي سيبدأ بوحداته التدريبية في البحرين، حيث سيمثل المنتخب تشكيلة من اللاعبين الشباب والخبرة تحت اشراف المدرب عصام معاذ، ويتألف المنتخب من المصنف الاول محلياً اكرم مصطفى، ومحمد ابو زيد، وعبد الله علي حاتم، ومحمد هاشم".

واشار الى ان "منتخبنا كان قد دخل معسكرا داخليا استعدادا للبطولة"، مبينا ان "المنتخب وصل الى الجاهزية البدنية والفنية بعد ان حرص المدرب على تطبيق اساليب اللعب الجديدة واتباع التوجيهات بجدية من قبل اللاعبين".

يذكر ان اول مشاركات للعراق في كأس ديفيز الدولية كانت عام 1988، واهم النتائج الخاصة بمشاركة المنتخب العراقي في البطولة كان المركز 124 برصيد 44 نقطة.