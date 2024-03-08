المنتخب العراقي للتايكواندو يغادر إلى الصين للمنافسة على الوصول لأولمبياد باريس 2024

شفق نيوز/ غادر منتخب العراق للتايكواندو متوجهاً لمدينة تايان الصينية، يوم الجمعة، للمشاركة في البطولة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 عن قارة آسيا.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي للتايكواندو أحمد الغراوي، لوكالة شفق نيوز، إنه "يسبق المشاركة بالمنافسات معسكراً تدريباً يستمر لخمسة أيام لاستكمال التحضيرات قبل الخوض بالبطولة التي يعول عليها الاتحاد العراقي للتايكواندو لخطف إحدى البطاقات المؤهلة للأولمبياد".

وأشار إلى أنه "سيمثل المنتخب العراقي في هذه البطولة اللاعبان سيف طاهر ومحمد ناظم، بينما يقود المنتخب المدرب الإيراني محمد معتمد ويساعده المدرب العراقي نبيل قاسم".