المنتخب العراقي لكرة اليد يشارك في البطولة العربية للناشئين بالمغرب

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الجمعة، عن مشاركة منتخب الناشئين الوطني في البطولة العربية التي ستقام في المملكة المغربية في الثامن من شباط المقبل ولغاية الحادي عشر من الشهر نفسه.

وقال رئيس الاتحاد سلام عواد، لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد وبالاتفاق مع الملاك التدريبي سيضع منهاجاً خاصاً لاعداد الفريق بغية المشاركة المثلى في المنافسات العربية المقبلة.

وبين ان المشاركة تعد بمثابة بطولة استعدادية تمهيداً للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين.

واشار عواد الى انه سيتم اختيار التشكيلة النهائية لتمثيل العراق في البطولة العربية المرتقبة في ضوء ما قدمه لاعبونا خلال المنافسات المحلية في الموسم الماضي.