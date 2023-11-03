المنتخب العراقي لكرة اليد يختتم معسكره التدريبي بفوز على نظيره العماني وتوقيع اتفاقية رياضية بين الاتحادين

شفق نيوز/ اختتم المنتخب الوطني العراقي لكرة اليد معسكرة التدريبي الخارجي بفوز ودي على المنتخب العماني بفارق أربعة أهداف وبنتيجة 30 - 26 هدف، فيما وقع رئيس اتحاد اللعبة اتفاقية رياضية مع نظيره العماني.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة احمد رياض في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب العراقي انهى معسكره التدريبي الذي أقيم في سلطنة عمان لمدة اسبوع خاض خلالها أربع مواجهات ودية فاز في ثلاثة وخسر في واحدة".

واضاف ان "الوفد سيعود الى بغداد يوم غد بعد اكمال معسكره التدريبي استعدادا لتصفيات اسيا المؤهلة لكأس العالم 2024 لكرة اليد".

ولفت رياض إلى أن "الاتحاد وقع على هامش المعسكر التدريبي اتفاقاً رسمياً مع سعيد الشحري رئيس الاتحاد العُماني للعبة يقضي من خلالها بالتعاون المشترك بين الجانبين بهدف تطوير كرة اليد بين الاتحادين العراقي والعُماني".

وبيّن ان "الاتفاقية تضمنت بنود عديدة أهمها اقامةً معسكرات تدريبية وخوض مباريات دولية وتبادل الخبرات التدريبية والتعاقدات مع المدربين واللاعبين واقامة ورش عمل تدريبية للكوادر التدريبية اضافة الى المشاركات في بطولات دولية ودية يقيمها البلدان".

وخاض منتخب العراق أربع مواجهات أمام نظيره العماني فاز في الاولى 28-27 وفاز في الثانية 36-32 ، وخسر في الثالثة 23-24 ، بينما فاز في الاخيرة 30-26 .