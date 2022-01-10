المنتخب العراقي لكرة اليد يباشر تدريباته استعداداً لبطولتيّ آسيا والعرب

شفق نيوز/ عاود المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، تدريباته استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية بدورتها الـ20 التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال المدة من 18 ولغاية 31 من الشهر الجاري.

وقال رئيس اتحاد اللعبة محمد الاعرجي، لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب عاد الى بغداد وبدأ اليوم بمعسكره الداخلي على قاعة المدرسة التخصصية في بغداد، كمرحلة اعداد اخيرة قبل التوجه الى السعودية في الخامس عشر من الشهر الجاري استعدادا للمشاركة ببطولة آسيا".

واشار الى ان "منتخبنا الوطني دخل معسكره التدريبي في دولة قطر وخاض خلاله مباراتين مع المنتخب القطري الذي هو أيضا يستعد للمشاركة في البطولة ذاتها".

واوضح الاعرجي، ان "المعسكر كان مثمرا لاسيما بعد ان تعرف مدرب منتخبنا على جاهزية اللاعبين وخلق الانسجام ما بين اللاعبين".

من جانب اخر، اعلن الاعرجي وبصورة رسمية عن مشاركة المنتخب العراقي للناشئين في البطولة العربية الـ11 لكرة اليد والمقرر اقامتها ‫في العاصمة الاردنية عمان للمدة من الثاني ولغاية العاشر من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وبين ان "عدد المنتخبات ارتفع بمشاركة العراق ليصل الى خمسة منتخبات عربية هي، العراق والأردن ومصر وسوريا والكويت".