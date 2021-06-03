المنتخب العراقي لكرة القدم يغير موعد مباراتي المربع الذهبي للسلة

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة تقديم مباراتي المربع الذهبي الذي كان مقرراً يوم الاثنين المقبل، الى يوم الاحد الموافق السادس من الشهر الجاري.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم لوكالة شفق نيوز، إن سبب تقديم المباراة هو لتزامن مباراة المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم، والذي يصادف نفس الموعد لمنافسات المربع الذهبي للسلة، موضحاً أن الاتحاد حصل على موافقة الجهات الامنية بدخول الجمهور بنسبة عشرة بالمئة حتى لا يحرموا من متابعة اللقائين الحاسمين بدوري السلة في منافسات المربع الذهبي، وفي نفس الوقت يتسنى لهم متابعة مباراة منتخبنا يوم السابع من هذا الشهر بعد ان تم تقديم مباراتي المربع يوم واحد .

وأشار نجم إلى أن الاتحاد قسم دخول الجمهور في مباراتي المربع الذهبي بنسبة عشرة بالمئة لكل فريق، وعشرة بالمئة لضيوف الاتحاد المركزي لكرة السلة، مع تاكيدنا على التباعد بين الجمهور بغية الاحتراز والوقاية الصحية.

وأوضح أن مباراتي المربع تتضمن أن يواجه المتصدر رابع التسلسل، والوصيف سيواجه ثالث التسلسل ، مبيناً أن الاول والثاني حسما أمرهما، وهما النفط اولاً ، والشرطة ثانياً، بينما سيحدد المركزين الثالث والرابع بعد لقاء النفط والحشد الشعبي المقرر في الساعة السادسة من مساء اليوم.

وفي حال فاز النفط على الحشد سيكون الحشد بالمركز الرابع، ونفط البصرة بالمركز الثالث، وفي حال فاز الحشد على النفط فسيكون الحشد بالمركز الثالث ونفط البصرة بالمركز الرابع.