المنتخب العراقي لكرة القدم يغادرُ إلى دبي لملاقاة الإمارات ودياً

شفق نيوز/ غادرتْ بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم، صباح الخميس، إلى دبي لملاقاة منتخب الإمارات ودياً يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد زعبيل في نادي الوصل، وذلك ضمن تحضيراتهم لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وسافرَ المنتخب الوطني بطائرة خاصة عبر الخطوط الجوية العراقية بتمام الساعة العاشرة، وسيتخذ من فندق إنتركونتيننتال مقراً لإقامته أثناء وصوله.

وغاب عن الوفد المتوجه إلى دبي اللاعبين علاء عبد الزهرة وأمجد عطوان بسبب الإصابة التي لحقت بهم أمس الأربعاء في مباريات دوري الكرة الممتاز، فيما تم دعوة اللاعب همام طارق بدلاً عن اللاعب أمجد عطوان.