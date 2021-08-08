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المنتخب العراقي لكرة القدم يطير إلى أسبانيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-08T12:39:15+0000
المنتخب العراقي لكرة القدم يطير إلى أسبانيا

شفق نيوز/ غادر المنتخب الوطني العراقي مطار بغداد الدولي ظهر اليوم الأحد متوجهاً إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأجرى المنتخب لكرة القدم تجمعه الأول، مساء أمس السبت، على ملعب الشعب الدولي، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي ستلعب بداية الشهر المقبل.

وتضمُ قائمة المنتخب الوطني التي غادرت إلى إسبانيا (24) لاعباً، هم كلٌ من : جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، واحمد إبراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وكرار عامر وعلاء مهاوي وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع، وأمجد عطوان ومحمد قاسم وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبد الكاظم وحسين علي وسجاد جاسم وبسام شاكر لخط الوسط، وشيركو كريم ومحمد داود ومهند علي وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم لخط الهجوم.

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