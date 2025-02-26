المنتخب العراقي لكرة القدم يتوج بلقب بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين

شفق نيوز/ توج المنتخب العراقي بلقب بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، مساء اليوم الأربعاء، بعد فوزه على نظيره العُماني بفارق ركلات الترجيح، في ختام البطولة التي تستضيفها الكويت.

وجرت المباراة على ملعب جابر مبارك الحمد في دولة الكويت عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح وتحسم لصالح المنتخب العراقي بنتيجة 4-3.

وأقيمت البطولة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 شباط/ فبراير الجاري، بمشاركة 8 منتخبات خليجية قُسِّمت إلى مجموعتين، وضمت المجموعة الأولى كلا من: الكويت، قطر، الإمارات، وعُمان، بينما ضمت المجموعة الثانية العراق، رفقة السعودية، البحرين، واليمن.