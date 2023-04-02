المنتخب العراقي لكرة القدم يتلقى عروضاً من منتخبات "قوية" لخوض مباريات ودية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن تلقيه عروضاً لإقامة مباريات ودية للمنتخب العراقي مع منتخبات عالية المستوى في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً "مهماً" بعد غد الثلاثاء لمناقشات واقع المنتخبات العراقية من مختلف الفئات.

وقال عضو الاتحاد فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، انه تلقى عدة دعوات من "منتخبات قوية لخوض لقاءات ودية معها أبرزها من منتخبي تشيلي واسبانيا، وهذه المباريات يرغب بها ويفضلها مدرب منتخب العراق الاسباني خيسوس كاساس".

وبين ان "الاتحاد سيناقش مع مدرب المنتخب كاساس العروض المقدمة للعراق لاختيار عدد منها لخوضها في (ايام الفيفا) المقبلة".

كما اشار بحر العلوم الى ان "كاساس اكد للاتحاد انه لا يهتم بالفوز والخسارة بقدر ما يهتم بأن تكون لقاءات المنتخب مع منتخبات قوية وانه لا يفضل اللعب مع منتخبات دول الجوار والخليج لعدم الفائدة المرجوة من هكذا مباريات".

واكد، ان "الاجتماع المرتقب بعد غدٍ الثلاثاء سيناقش عدة ملفات تخص المنتخبات العراقية لكرة القدم منها المنتخب الاول والاولمبي والشباب والناشئين".

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم عقد الخميس الماضي، اجتماعاً ناقش خلاله إعداد المنتخبات العراقية وتقييم مشاركات المنتخبين الأولمبي والشباب والمباراة الودية للمنتخب العراقي في روسيا وموضوع المحترفين والاطلاع على مقترحات المدربين واحتياجاتهم للارتقاء بالمنتخبات.