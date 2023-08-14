المنتخب العراقي لكرة القدم المصغرة يستعد لبطولة دولية صعبة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم المصغرة، يوم الاثنين، المشاركة في بطولة العالم بنسختها الرابعة المقررة في دولة الإمارات، المقرر إقامتها في 26 من تشرين الأول/ أكتوبر إلى الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بمشاركة 32 دولة.

وقال مدرب المنتخب بلال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "القرعة جرت في إمارة رأس الخيمة الإماراتية التي ستقام فيها البطولة وأوقعتنا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات أذربيجان بطل أوروبا ومصر وتونس".

وبين أن "الاتحاد وضع برنامجاً متكاملاً بالتنسيق مع الجهاز الفني والمتضمن مباريات تجريبية مع فرق محلية على أمل إقامة معسكر خارجي"، مشيراً إلى أن "المنتخب فاز على منتخب كركوك ودياً 9-2 وعلى منتخب صلاح الدين 9-3 ومتواصل في خوضه للمباريات الودية للوقوف على جاهزيته".

وأشار إلى أن "الاتحاد كان يأمل دخول المنتخب العراقي في المنافسات العالمية بقوة ويقيم معسكرات تدريبية على مستوى عالٍ ويخوض لقاءات ودية مع منتخبات قوية، لكن الأزمة المالية وغياب الدعم من الجهات الحكومية حال دون ذلك"، لافتاً إلى أنه "مع هذه الأزمة المالية لكن سيكون لمنتخب العراق كلمة في بطولة العالم وهو يواجه أقوى الفرق في مستهل مشواره العالمي".

ويشارك في البطولة 32 منتخباً موزعين على 8 مجموعات، تضم كل واحدة منها 4 فرق، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تشمل دور الـ16، والدور ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة البطولة.