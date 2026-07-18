المنتخب العراقي لكرة الطائرة يتأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا

شفق نيوز- مسقط

أخفق المنتخب العراقي لكرة الطائرة، مساء اليوم السبت، في آخر مبارياته بدور المجموعات من بطولة غرب آسيا، عقب خسارته أمام منتخب سلطنة عُمان مستضيف البطولة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في البطولة التي تستمر حتى الثاني والعشرين من تموز الجاري.

وخسر منتخب العراق بثلاثة أشواط دون مقابل وكما يلي: 25-19 و 26-24 و 25-21.

ورغم خسارة العراق، ألا أنه تأهل لدور نصف نهائي البطولة كثاني المجموعة الثانية، ليلاقي صاحب المركز الاول في المجموعة الأولى منتخب قطر، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية سلطنة عمان، ثاني المجموعة الأولى المنتخب الكويتي.

وجرت المباراة بين العراق وعُمان في قاعة مجمع السلطان قابوس بمدينة بوشار.

وكان المنتخب العراقي قد ضمن تأهله الى الدور نصف النهائي بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على منتخبي السعودية ولبنان، فيما تمثل مواجهة اليوم امام المنتخب العُماني فرصة لحسم صدارة المجموعة والدخول الى الادوار الاقصائية بمعنويات عالية.

ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات سلطنة عُمان (البلد المستضيف) ولبنان والسعودية.

وتشهد البطولة مشاركة سبعة منتخبات تتنافس على اللقب هي: العراق وسلطنة عُمان والسعودية والكويت وسوريا ولبنان بالاضافة الى قطر حاملة لقب النسخة الماضية.

وكان المنتخب الوطني العراقي قد حقق فوزه الثاني، أول أمس الخميس على المنتخب اللبناني بثلاثة أشواط دون مقابل بينما حقق أول انتصاراته يوم الأربعاء الماضي، على نظيره السعودي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.