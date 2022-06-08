المنتخب العراقي لكرة الصالات يودع بطولة غرب اسيا

شفق نيوز/ اخفق المنتخب العراقي لكرة الصالات بالتأهل الى دور نصف النهائي لبطولة غرب اسيا، مساء اليوم الاربعاء، اثر خسارته امام المنتخب السعودي بنتيجة 3-2 ليودع البطولة.

وواجه المنتخب العراقي نظيره السعودي في الساعة السابعة والنصف مساءً في صالة نادي النصر الرياضي الكويتي ضمن الجولة الثالثة لبطولة غرب آسيا لكرة الصالات.

ودخل المنتخب العراقي المواجهة بهدف تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة.

ووفق نظام البطولة يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي للبطولة المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.