المنتخب العراقي لكرة الصالات يواجه غداً نظيره التايلندي ضمن بطولة كأس آسيا

شفق نيوز/ يواجه المنتخب العراقي لكُرةِ الصالات، في الساعةِ الخامسة من مساء غدٍ الثلاثاء، المُنتخبِ التايلندي في بُطولةِ كأس آسيا لكرةِ الصالات 2022.

وأكدَ مدربُ المنتخب العراقي لكُرةِ الصالات محمد ناظم الشريعة، "سعي المنتخب للظهورِ بصورةٍ مثاليةٍ في المُنافساتِ الرسميّة لبُطولةِ كأس آسيا للصالاتِ في الفترة من 27 سبتمبر الحالي حتى 8 اكتوبر المُقبل".

وقالَ الشريعة، في المُؤتمرِ الصحافي لمُدربي المجموعةِ الأولى التي تضم الكويت والعراق وتايلند وعمان الذي عقدَ اليوم الاثنين في مقرّ المركزِ الإعلامي للبُطولةِ في مجمعِ سعد العبد الله، إن "المجموعةَ الأولى التي نتواجدُ فيها هي الأقوى في البُطولةِ، ويمكن وصفها بـ"مجموعةِ الموت" لكن المنتخبَ الوطنيّ العراقيّ يسعى إلى أن يكون له مَوطِئ قدم بين كبار آسيا وهو الهدفُ الذي نعملُ عليه الآن، بالرغم من إن المجموعة التي يتواجدُ فيها العراق تعدُّ الأصعبَ من بين مجاميع كأس آسيا".

واضاف، ان "الاستراتيجيّة التي اعتمدناها مع اتحادِ الكرة تتمثلُ بإعدادِ المُنتخبِ الوطنيّ لكأس العالم المُقبلة، لذلك فنحن هنا لتطويرِ المُنتخب الوطنيّ لكُرةِ الصالات بشكلٍ أفضل، ونسعى من خلال كأس آسيا إلى تقييمِ أنفسنا وما وصلنا إليه من العمل، ونتأمل أن نحققَ ما نصبو إليه".

واوضح الشريعة، انه "تعرفَ على المنتخبِ التايلندي من خلال أشرطة الفيديو التي تابعها وتمّ عرضها على اللاعبين، وتعرفنا على طريقةِ اللعب التي يتبعها ولاعبيه المميزين، وهو ما سيتيحُ لنا فرصةَ مُجاراتهم.

من جهته، قال مدربُ منتخب تايلند، الإسباني كارلوس سيزار، إن "منتخبَ العراق يَحظى بسمعةٍ طيبةٍ على الصعيدِ الآسيوي، وأنا أعرفُ ذلك جيداً، ومباراتنا معهم سيكون عنوانها الحماس لقُرب المُستوى والأداء بين المنتخبين، وعندي رؤيةٌ واضحةٌ عن الصالاتِ العراقيّة".

وذكرَ ان "التركيزَ في الوقتِ الحالي يقتصرُ فقط على مواجهةِ المُنتخب العراقيّ في الجولةِ الافتتاحية يوم غدٍ، وليس التأهل إلى الدورِ الثاني أو الفوز باللقب".

وأعربَ "سيزار" عن تقديره واحترامه للمنتخبِ العراقيّ الذي يقوده أحدُ أفضل المدربين، مبيناً: إن فريقه يتملكه الطموحُ والإصرار أسوة بالمنتخباتِ الأخرى بأن نكون من بين المُنافسين على اللقب .