المنتخب العراقي لكرة الصالات يكمل استعداداته لمواجهة الإمارات ويعول على المدرب الإيراني

شفق نيوز/ أنهى المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الاثنين، استعداداته لمواجهة نظيره الإماراتي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، فيما يعول على المدرب الإيراني محمد ناظم الشريعة لتحقيق الإنجاز.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب سيفتتح مشواره بالتصفيات في الساعة الحادية عشر والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء، على قاعة هيئة الرياضة بمدينة الفجيرة الإماراتية، وهو يقص شريط مواجهته بملاقاة أصحاب الأرض المنتخب الإماراتي، على أن يلاقي في الوقت نفسه من مساء يوم الخميس المقبل المنتخب البحريني.

وبحسبِ نظام التصفيات، فإن المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني من المجموعتين الأولى والثانية يتأهلان مباشرة للنهائيات الآسيوية، فيما يلعب صاحب المركز الثالث مباراة ملحق مع ثالث المجموعة الأولى لتحديد المتأهل الخامس عن منطقة غرب آسيا.

وأكد عضو الاتحاد العراقي، يحيى زغير، أن "منتخبنا الوطني لكرة الصالات قادر على خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا".

وقال إن "لاعبينا قادرون على تحقيق ما نصبو إليه وهو الظفر ببطاقة التأهل بعد أن أتاح الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنة كرة الصالات والشاطئية فترة تحضيريةً مثالية للمنتخب الوطني تمثلت بالدخول في ثلاثة معسكرات تدريبية مع خوض خمس مباريات تجريبية، وهو استعداد مثالي قبيل الدخول في الأجواء الرسمية".

واشار الى ان "التعاقد مع المدرب الإيراني الخبير محمد ناظم الشريعة سيفتح الباب لتغيير صورة كرة الصالات العراقيّة لكونه من الأسماء المهمة على الصعيد الدولي، ويعد رقماً آسيوياً صعباً، لذلك ستختلف الكثير من الأمور عن السابق، حيث سيقود المنتخب الوطني ويشرف على المنتخبات الأخرى، ويعمل محاضرات وورش عمل لمدربي الأندية المحلية والمنتخبات، عندها ستعم الفائدة وتتطور اللعبة في العراق".

من جهته، أكد مدرب المنتخب محمد ناظم الشريعة، أن "اللاعبين وصلوا إلى درجة الجهوزية التامة التي ستمكنهم من اقتناص نقاط المباراة أمام الإمارات والتي ستكون مطلب اللاعبين للارتقاء نحو التواجد في النهائيات الآسيوية".

وتابع "نسعى إلى أن تكون مواجهة الإمارات بوابةَ الانتقال للنهائيات من دون النظر للنتائج الأخرى إذا ما نفذ اللاعبون الواجبات المنوطة بهم، وعرفوا كيفية التعامل مع دقائق المباراة التي سنقاتل من أجل تحقيق الفوز فيها".

واكتملَ عقد منتخبات غرب آسيا المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، حيث انتظمت الوفود في فندق نوفيتيل الفجيرة، وتجمع مباريات الجولة الأولى، التي ستقام يوم غدٍ الثلاثاء مساءً، لبنان وعمان في السابعة والنصف، تليها المباراة الثانية في التاسعة والنصف بين السعودية وفلسطين والمباراة الثالثة الساعة 11 والنصف بين الإمارات والعراق بتوقيت الإمارات، الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.