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المنتخب العراقي لكرة الصالات يفتتح مشوار المنافسة للظفر ببطاقة التأهل لبطولة آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-05T12:35:30+0000
المنتخب العراقي لكرة الصالات يفتتح مشوار المنافسة للظفر ببطاقة التأهل لبطولة آسيا

شفق نيوز/ يفتتح المنتخب العراقي لكرة الصالات مساء اليوم الثلاثاء، مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة آسيا، فيما أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن المنتخب قادر على خطف بطاقة التأهل للبطولة.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المنتخب العراقي سيلاقي مساء اليوم نظيره الإماراتي بمدينة الفجيرة التي تحتضن منافسات المجموعة التي تضم أيضا منتخب البحرين.

من جانبه، أكدَ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، أن "لاعبي المنتخب الوطني لكرة الصالات قادرون على خطف بطاقة التأهل لبطولة كأس آسيا التي تضيفها الكويت نهاية العام الحالي".

كما قدّم درجال تعازيه لحارس المنتخب العراقي، زاهر مهدي، لوفاة والده، مشيداً بقرار زاهر مهدي البقاء مع بعثة المنتخب الموجودة في مدينة الفجيرة الإماراتية رغم تلقيه نبأ وفاة والده.

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