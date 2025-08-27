المنتخب العراقي لكرة الصالات يعلن قائمته المرشحة لتصفيات آسيا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الملاكُ التدريبيُّ للمنتخبِ الوطنيّ لكرة الصالات، يوم الأربعاء، بقيادةِ المدرب البرازيلي جواو كارلوس بوربوسا، القائمةَ المرشحةَ للمشاركةِ في بطولةِ تصفيات كأس آسيا، التي ستخوض معسكرين تدريبيين في الإمارات والبحرين يتضمنان أربعَ مبارياتٍ تجريبية قوية.

وضمّت القائمةُ (19) لاعباً هم كل من: حارث سعد، طارق زياد، حيدر مجيد، مهند عبدالهادي، مصطفى إحسان، محب الدين جمعة، حيدر صافي، سالم فيصل، سالم كاظم، صهيب وليد، حسين أحمد، عمر سبتي، إبراهيم أحمد، علي شهاب، غيث رياض، حامد علاء، محمد رعد، علي محسن، وليد خالد.

وذكر مديرُ المنتخب علي عيسى، أن "القائمةَ الحالية ليست نهائيةً، إذ ستبقى أبوابُ الاستدعاء مفتوحةً للاعبين الذين شاركوا في المعسكر الداخليّ الأخير، في حال عدم قناعةِ المدربِ ببعضِ الأسماء الحالية، داعيًا جميع اللاعبين إلى الاستمرار في التدريباتِ استعدادًا للمُعسكرات الثلاثة التحضيرية قبل التصفيات".

وأضاف أن "الاتحادَ العراقيّ لكرة القدم، بقيادةِ الكابتن عدنان درجال، وفّرَ كلَّ الإمكانات والدعم اللازمين لتجهيز المنتخبِ بأفضل صورةٍ ممكنةٍ، بهدفِ اجتياز التصفياتِ، وحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا".

وسيخوض منتخبنا الوطنيُّ مباراتين وديتين أمام منتخب الإمارات يومي 30 آب و1 أيلول المقبل في مدينة دبي، يعقبها معسكر ثانٍ في البحرين يتضمن مباراتين أمام المنتخب البحريني يومي 8 و10 أيلول/ سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد للتصفياتِ الآسيويّة التي ستقام في المملكة العربية السعودية للفترة من 20 ولغاية 24 أيلول/ سبتمبر المقبل.