المنتخب العراقي لكرة الصالات يصل أوزبكستان ويلاعب منتخبها ودياً غداً

شفق نيوز/ وصلَ المنتخب العراقي لكرة الصالات، فجر اليوم الاثنين، إلى العاصمةِ الأوزبكية طشقند لخوضِ مباراتين وديتين مع منتخب أوزبكستان، استعداداً لبطولة نهائيات كأس آسيا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب توجه فور الانتهاءِ من إجراءاتِ مطار طشقند إلى مقر سكنه في فندقِ Inspira.

ويوم غد الثلاثاء سيقابل المنتخب العراقي نظيره الأوزبكي في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد على قاعةِ Yunus Abad sport center، بينما تقام المباراةُ الوديّة الثانية يوم الخميس المقبل في القاعةِ نفسها، قبل أن يشد الرحالَ فجر الجمعة إلى بيروت لخوضِ مباراتين وديتين مع منتخبِ لبنان.

وقالَ مدير الجهاز الفنيّ للمنتخبن العراقي، محمد ناظم الشريعة، إن "اللعب أمام المنتخبِ الأوزبكي الذي يعدُّ من المنتخباتِ المتقدمة في القارةِ الآسيويّة هي فرصةٌ مفيدةٌ وتجربةٌ جيدةٌ لجميع اللاعبين، خصوصاً أنها ستمنحهم مزيداً من الثقةِ والخبرة بالاحتكاكِ مع منتخباتٍ لها باعٌ طويلٌ في كرة الصالات".

وأضافَ "خوض مثل هكذا مبارياتٍ يكشفُ لنا المُستوى العام للمنتخبِ قبل الولوج في البُطولة".

وتأتي هذه المبارياتُ في إطارِ البرنامج المُعد لتهيئةِ المنتخبِ لبُطولة نهائياتِ كأس آسيا، بعد أن وضعته القرعةُ إلى جانبِ منتخباتِ تايلند والكويت وعمان، في البطولة التي ستقامُ في السابع والعشرين من الشهرِ الجاري في الكويت.