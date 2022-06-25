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المنتخب العراقي لكرة الصالات يرتدي الأخضر في مواجهة الازرق الكويتي

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-25T13:01:35+0000
المنتخب العراقي لكرة الصالات يرتدي الأخضر في مواجهة الازرق الكويتي

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن تحديد الزي الذي سيرتديه منتخب العراق لكرة الصالات خلال لقائه بنظيره الكويتي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم عقد المؤتمر الفني لمباراة المنتخبين العراقي والكويتي وسيرتدي المنتخب العراقي الطقم الأخضر الكامل وحارس المرمى باللون الأحمر، بينما سيرتدي منتخب الكويت الطقم الأزرق الكامل وحارس المرمى باللون الأسود.

وستقام المواجهة بين المنتخبين يوم غدٍ الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، وتحتضنها الصالةُ الخضراء في مدينة الدمام السعودية.

من جانبه، أجرى وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وفد المنتخب عضو الاتحاد يحيى زغير، وحث لاعبي المنتخب على تحقيق الفوز في مباراته أمام الكويت، مطالباً اللاعبين بتقديم الأداء الذي يسهم في تحقيق الفوز في المباراة ومواصلة النجاحات التي حققها المنتخب في هذه البطولة.

وأضاف منتخبنا قدم مستوى عالٍ أمام نظيره المصري، وتمكنَ من تجاوز منتخبي الجزائر والسعودية، وإن شاء الله يتكلل هذا التصاعد بالمستوى في مباراة يوم غدٍ أمام الكويت، بغية الوصول إلى المباراة النهائيّة".

وأوضح درجال "الجمهور ينتظر الفرحة"، معبراً عن ثقته العالية باللاعبين لتحقيق إنجازٍ غير مسبوقٍ للعراق بشكلٍ عامٍ، وكرة الصالات على وجه الخصوص.

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